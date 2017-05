WWE Backlash se realizará este domingo en Illinois. Se pondrán en juego los títulos de los Estados Unidos, parejas y mundial. Lo puedes seguir desde las 6 de la tarde (hora peruana, mexicana y colombiana), por Libero.pe y Fox Action.

WWE Backlash 2017 EN VIVO ONLINE por FOX ACTION: en TV PPV de SmackDown [Hora y canal] Fuente : WWE

Este fin de semana no solo se realizará el WWE NXT Takeover Chicago. Un día después, el domingo 21 de mayo, desde las 6 de la tarde (hora peruana, mexicana y colombiana) se realizará el gran evento PPV de SmackDown, WWE Backlash, donde se verán grandes luchas y defensas de los campeonatos mundiales, parejas y los Estados Unidos.

Una gran disputa será la de Randy Orton y Jinder Mahal. El campeón mundial de la compañía ha sufrido desde el WWE Payback el hostigamiento de su rival en más de una oportunidad, al punto que ‘perdió’ por una semana su cinturón. El feudo lega a su punto más alto.

Otra lucha que los fanáticos de la lucha libre de entretenimiento esperan es el de Kevin Owens ante AJ Styles por el campeonato de los Estados Unidos. ‘The Phenomenal’ tiene entre ceja y ceja al examigo de Jericho, quien apela a todo por retener el cinturón.

Otra de las apariciones esperadas es la de Shinsuke Nakamura, quien, finalmente, hará su debut oficial en el cuadrilátero ante Dolph Ziggler en lo que puede ser el fin del feudo entre ambos. El ‘Rey del Estilo Recio’ es el más esperado y vitoreado en la noche del WWE Backlash.

Las féminas también estarán sobre la lona. Dos grupos se formaron y en el WWE Backlash arreglarán sus diferencias en una lucha de relevos australianos. Charlotte, Becky Lynch y Naomi vs. Carmella, Natalya y Tamina sacarán chispas.

Baron Corbin vs. Sami Zayn y The Usos vs. Fandango también apuntan hacer vibrar a los fanáticos en el WWE Backlash.

CARTELERA COMPLETA

Campeonato de WWE

Randy Orton (c) vs. Jinder Mahal

Campeonato de Estados Unidos de WWE

Kevin Owens (c) vs. AJ Styles.

Campeonatos de parejas de SmackDown

"The Usos" Jey & Jimmy Uso (c) vs. "Breezango" Tyler Breeze & Fandango.

- Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler.

- Becky Lynch, Naomi y Charlotte Flair vs. Natalya, Tamina y Carmella.

- Sami Zayn vs. Baron Corbin.

- Luker Harper vs. Erick Rowan.

Kick off

- Tye Dillinger vs. Aiden English