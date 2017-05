WWE Backlash 2017: Hora, día, cartelera y canal EN VIVO ONLINE de PPV [Guía de canales]

La WWE llevará a cabo el Backlash 2017 mañana domingo en el estadio de Illinois. Revisa los horarios y canales del evento.

WWE Backlash 2017 será este domingo por Fox Action. Creditos : WWE

La WWE realizará el histórico Backlash 2017 este 21 de mayo desde el Allstate Arena de Chicago y tendrá vibrantes enfrentamientos. La pelea principal de la noche será por el Campeonato Mundial de la empresa y la protagonizarán Randy Orton y Jinder Mahal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vs. Eibar EN VIVO ONLINE por ESPN 2. en TV por título de Liga Santander [Hora y canal]

Este evento será el debut oficial de Shinsuke Nakamura en el escenario principal de la compañía y será ante Dolph Ziggler. También estará en juego el título en parejas y el de los Estados Unidos, ambos pertenecientes a SmackDown Live.

Como se sabe este evento se podrá ver por Fox Action o WWE Network, ya que es un PPV (Pay-Per-View).

NO TE LO PIERDAS: WWE Backlash 2017 EN VIVO ONLINE por FOX ACTION: en TV PPV de SmackDown [Hora y canal]

HORARIOS (KICKOFF)

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m.

CANALES

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

CARTELERA

- Randy Orton (c) vs. Jinder Mahal: Campeonato de WWE

- Kevin Owens (c) vs. AJ Styles: Campeonato de Estados Unidos de WWE

- The Usos (c) vs. "Breezango" Tyler Breeze & Fandango: Campeonatos de parejas de SmackDown

- Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler.

- Becky Lynch, Naomi y Charlotte Flair vs. Natalya, Tamina y Carmella.

- Sami Zayn vs. Baron Corbin.

- Luke Harper vs. Erick Rowan.

Kick off

- Tye Dillinger vs. Aiden English