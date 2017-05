Motociclismo: Valentino Rossi hospitalizado tras sufrir aparatoso accidente en entrenamiento 

El multicampeón de motociclismo, Valentino Rossi, se encuentra en estado gravedad tras caerse de su vehículo en un circuito.

Valentino Rossi es uno de los mejores motociclistas de la historia, pues llevó el deporte a otro nivel y su trayectoria es conocida mundialmente. Este jueves el piloto sufrió una fuerte caída en el circuito de Cavallara, en la provincia de Pesaro y Urbino de su natal Italia.

El pronóstico del 'Doctor' es de carácter reservado y según informan los medios italianos, tuvo un fuerte accidente cuando practicaba motocross. El multicampeón italiano fue llevado inmediatamente el hospital Rimini y le diagnosticaron un traumatismo torácico y abdominal.

Su presencia en el próximo Gran Premio de Italia está en duda, ya que el torneo es este 4 de junio. Los médicos locales evaluarán en los siguientes días su estado y pese a que aseguran que no es nada grave, no quieren forzarlo a volver a las pistas. También presentó un ligero traumatismo craneal que puede tener consecuencias.

Cabe mencionar que Valentino Rossi ha tenido varias lesiones, en el 2010 se dañó el hombro y en el 2014 se quebró un dedo. Además, es habitual que muchos pilotos sufran algún incidentes en sus trabajos previos al campeonato mundial.

#VR46 taken to hospital with "mild thoracic and abdominal trauma"#MotoGP 📰https://t.co/k1QwOOgB9h