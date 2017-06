Las 3 Horas Peruanas: Christopher Füller y Mario Hart alcanzaron segundo lugar en La Chutana

La “Fiera” Christopher Füller y “Súper Mario” Hart subieron al podio en “Las 3 Horas Peruanas”. Ambos pilotos fueron ovacionados en el Autódromo de La Chutana.

Christopher Füller y Mario Hart alcanzaron segundo lugar en La Chutana

Luego de “Las 3 Horas Peruanas”, Christopher Füller tuvo frases de agradecimiento por la excelente carrera que cumplió su partner Mario Hart, con quien logró un segundo lugar en la categoría TC-2000 de esta competencia, que se disputó a lo grande en el Autódromo La Chutana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Verónica Peyón y Julio Echazú dejaron la piel en “Las 3 Horas Peruanas”

“Si bien es cierto que hay muchos pilotos a quienes pude llamar para que me acompañen en ‘Las Tres Horas’, tomé la decisión correcta con Mario. Me demostró el pasado domingo que sus cualidades son innatas y por más que no esté 100% activo en las pruebas sobre asfalto y circuito, ni bien tomó el timón era cómo si conociera mi auto desde hace años”, dijo la “Fiera”.

“Había un tráfico impresionante y veía cómo pasaba uno a uno a los demás con mucho cuidado, pero a la vez con esa experiencia que no se pierde con el tiempo. Gracias a Mario pudimos sumar importantes puntos en el campeonato”, agregó.

NO TE LO PIERDAS: Mario Hart: Piloto sorprendió con imagen desnudo junto a su novia Korina Korina Rivadeneira

“Ojalá que nada impida que también esté en el equipo en ‘Los 200 Kilómetros’. Su aporte es fundamental. Fue increíble verlo cómo la caja secuencial de mi coche, que por unos momentos estuvo dura para él, fue interpretada para hacerlo bien. Contentos por el resultado”, resaltó Füller.

Por su parte, Mario Hart dijo que “estoy muy feliz por la oportunidad que me dio Christopher de retornar a La Chutana y haber hecho las cosas bien”. “Gracias a su equipo, que me recibió con los brazos abiertos. Este segundo puesto es muy satisfactorio, ya que me indica que estamos listos sobre tierra o asfalto cuando la oportunidad retorne”, precisó.

EL DATO

El ganador de “Las 3 Horas Peruanas” fue Christian Kobashigawa con José Wong. Juan Carlos Tassara y Mike González fueron terceros.