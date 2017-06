Renato Tapia sobre una posible salida del Feyenoord: "Voy a jugar la Champions League" [VIDEO]

El volante de la selección peruana, Renato Tapia, descartó marcharse a otro equipo y aseguró que se quedará para ganarse un lugar en el Feyenoord de Holanda.

Renato Tapia habló sobre su futuro tras partido con la selección peruana. Creditos : Twitter

La selección peruana derrotó 4-1 a su similar de Jamaica y llega al tope para el choque contra Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018. Uno de los protagonistas de la noche fue Renato Tapia, quien anotó un golazo de cabeza. El joven volante ofreció una rueda de prensa luego del partido en Arequipa.

El mediocampista reconoció que le viene bien jugar debido a su falta de ritmo en el Feyenoord Rotterdam. Pero, descartó que se encuentre en la búsqueda de otro equipo y aseguró que continuará en Holanda. Asimismo, aseguró que sería incorrecto irse porque jugará la próxima edición de la Champions League.

"Si bien es cierto no estoy jugando, creo que en el año y medio que estoy en Feyenoord campeoné la Copa Holanda y la Liga. Estoy en un equipo donde hay mucha competitividad, es un grupo muy bueno. Ahora vamos a jugar la Champions League. Entonces... ¿Para qué irme? Me tengo que quedar, tengo que lucharla y me ha pasado; así que debo tener paciencia y las cosas se van a dar", sostuvo Tapia.

SOBRE EL PARTIDO

"Me da mucha confianza meter un gol. Como bien saben no me ha ido muy bien en mi club, pero creo que estar con la selección tener minutos y poder anotar me da mucha confianza. Así puedo enfrentar lo que se viene en mi club, comenzar de cero y buscarme un lugar para poder aportar en los partidos siguientes", agregó.

"Vine una semana antes de la convocatoria porque sabía que me iba a costar un poco poder jugar primero en Trujillo y ahora en Arequipa. "El comando técnico y el preparador físico me ayudó muchísimo para no sentir la altura", agregó.

EL DATO

Renato Tapia llegó al Feyenoord Rotterdam en enero del 2016 procedente del Twente.