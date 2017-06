Chile planteará a la FIFA organizar el Mundial 2026: ¿en unión con Perú?

Presidente de la ANFP de Chile reconoció que tienen pensando plantear a la FIFA organizar el Mundial 2026 en compañía de un 'país vecino', ¿será junto a Perú?

Chile planteará a la FIFA organizar el Mundial 2026 en conjunto con un 'país vecino' confirmó la ANFP

¡Es oficial! Arturo Salah, presidente de la ANFP reveló que Chile está analizando en presentarse a la FIFA para exhibir su candidatura para organizar el próximo Mundial del 2026, el mismo que vendrá con grandes novedades.

"Está abierta la postulación para el 2026. Yo lo he pensado pero todavía no lo he hablado colectivamente", afirmó el presidente de la Asociación de Chile sobre las aspiraciones de su país para la Copa del Mundo 2026 que desde hace una semana está abierto para que se presenten las distintas candidaturas.

Salah además dejó en claro que para este proyecto, Chile buscará unirse con un país sudamericano que podría ser Argentina o Perú. “Hay un concepto nuevo, que es la posibilidad de hacerlo en conjunto con otros países. Tenemos que ver nosotros si podemos asociarnos con nuestros vecinos para eso”,

Es decir, Chile tiene un poco más de un mes para conseguir un aliado ideal y luego presentar en conjunto la candidatura al Mundial 2026. La FIFA dio un plazo hasta el 11 de agosto para que las distintas federaciones para licitar. Oficialmente, Asia y Europa no podrán postular debido a que Rusia realizará el 2018 y Qatar 2022.

Como se sabe, por la CONCACAF ya postuló México, Estados Unidos y Canadá, ellos se han unido para postular a organizar el Mundial 2026, el mismo que contará con 48 selecciones y ya no con 32 como lo ha sido en los últimos años.

Presidente de la ANFP confirmó que el fallo del TAS sobre el tema de Nelson Cabrera de Bolivia será muy favorable para sus intereses.