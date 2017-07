Roberto Mosquera sobre Alianza Lima: "Deben arreglar sus problemas extradeportivos"

Actual entrenador de Jorge Wilstermann se acordó de su momento en Alianza Lima donde no pudo implantar su estilo de juego.

El entrenador nacional, Roberto Mosquera volvió a referirse a Alianza Lima, pero esta vez hizo una revelación respecto al club y que no lo dejó mostrar su mejor desempeño con el cuadro victoriano.

Concretamente, Roberto Mosquera aseguró que en todos los equipos que estuvo pudo implantar su estilo de juego como sucedió en Sporting Cristal y Juan Aurich: sin embargo, con Alianza Lima, los malos resultados hicieron que deje la institución mas con pena que gloria. “Todo el mundo sabe cómo juegan mis equipos, he plasmado mi juego en todos los lugares que he estado. Desde Bolognesi hasta (Juan) Aurich, todos mis equipos han jugado bien: estética y eficacia", dijo Mosquera en Ovación.

Luego agregó. "De repente el club donde menos he podido hacerlo es en Alianza, pero ellos tienen problemas extradeportivos que resolver y eso la dirigencia lo sabe, en algún momento darán la solución.", reveló el popular 'Mou'.

Posteriormente, Roberto Mosquera afirmó que nunca tuvo problemas con la hinchada. "Nunca tuve problemas con la hinchada de Alianza, nunca tuve ningún tipo de acercamiento con ellos porque no dependo de ellos, sino de los resultados. Cuando no consigues resultados, lo más probable es que dejes el cargo. Quién sabe, si me quedaba en Alianza de repente campeonaba, nadie lee el futuro ni sabe lo que pudo haber pasado", agregó.

Sobre su momento en el Wilstermann, club boliviano que mantiene en la Copa Libertadores, Mosquera dijo. “Queremos estar dentro de los mejores ocho de Sudamérica porque es un sueño. Yo quiero que mis dirigidos interpreten lo que yo quiero, por eso me critican cuando digo que quiero un equipo que sea como el agua: que se meta en un vaso y se adapte”, precisó.

EL DATO

Roberto Mosquera luego de 17 años como entrenador, pudo ser campeón nacional con Sporting Cristal en la temporada 2012.