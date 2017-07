Real Madrid: José Mourinho habló del fallido fichaje de Álvaro Morata por el Manchester United

El DT del Manchester United reveló una oferta por el delantero español, pero el Real Madrid no quiso dar su brazo a torcer en la operación.

José Mourinho y Álvaro Morata durante su etapa en el Real Madrid. Creditos : Internet

Álvaro Morata era el objetivo número 1 del Manchester United para reforzar su delantera ante la salida de Zlatan Ibrahimovic. José Mourinho se reunió con el atacante al que hizo debutar en el Real Madrid en 2010 y lo convenció de unirse a su proyecto en Old Trafford, pero el club español no cedió en sus pretensiones para dejarlo salir.

Álvaro Morata y Manchester United ya tenían un acuerdo económico, pero fue el Real Madrid el que lo puso difícil al club inglés: 90 millones de euros era el precio de salida, mientras la dirigencia mancuniana no ofrecía más que 75-80 'kilos' por el delantero.

"Cuesta hablar de un jugador que no es nuestro, me cuesta porque no soy nadie para hablar de un jugador del Real Madrid. El interés era obvio y público, y que no hemos llegado a un acuerdo es lógico porque el Madrid está en su derecho de poner el precio que quiera por un jugador", sostuvo José Mourinho en una rueda de prensa en Los Ángeles.

"No tengo que hacer críticas, ni al Madrid ni a mi club, que ha intentado llegar a un acuerdo y no ha llegado", abundó.

Finalmente y tras no llegar a un acuerdo por Álvaro Morata, el Manchester United pagó 85 millones de euros más 15 en variables por Romelu Lukaku. Su adaptación plena a la Premier League y sus 25 goles con el Everton en la última temporada fueron más que suficiente para que el belga sea el elegido para ser el nuevo "9" de Old Trafford.

EL DATO:

Álvaro Morata anotó 20 goles y dio 6 asistencias con el Real Madrid en la temporada 2016-17.