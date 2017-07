Real Madrid: conoce al nuevo '10' que tendrá el equipo de ZInedine Zidane

Real Madrid reveló oficialmente los números en las dorsales que llevaran sus jugadores en la temporada 2017/18, siendo heredada la '10' un conocido jugador que es de la confianza de Zidane.

James Rodríguez dejó el Real Madrid y con ello la '10' quedó a la deriva. Pues bien, el pueblo madridista se pregunta quién iba a ser el que herede el número tan deseado por todo volante. La página oficial del club español reveló la numeración que llevaran sus jugadores para la próxima temporada.

Como recordarán, los últimos que tuvieron la '10' en el Real Madrid y que no llegaron a triunfar como James Rodríguez fueron Robinho y Özil. Esta responsabilidad ahora le caerá al croata Luka Modric quien estuvo llevando por varias temporada la número 19 que su llegada a mediados de 2012.

Luka Modric es uno de los engreídos de Zinedine Zidane. Se ganó la titularidad a base de esfuerzo y con ellos fue uno de los mejores que tuvo la Champions League pasada.

Por lo que indica el portal del Real Madrid, falta repartir otras dorsales como son el 18 de Marcos Llorente y el 21 de Borja Mayoral quien se iría cedido a otro club.

MARCA le hizo en exclusiva a Luka Modric una entrevista donde le preguntó sobre la posibilidad de llevar la 10 para esta temporada. "Si fuera hace dos o tres años atrás te diría que sí (me gustaría), pero ahora no tengo tanta preferencia por ese número. Me gusta el 19. No me planteo cambiarlo", dijo.

EL DATO

Luka Modric de 31 años arrancó su carrera el 2003 en el H. Š.K. Zrinjski de Bonia. Tras algunos años llegó al Tottenham Hotspur F. C (2008-12) para dar el salto al Real Madrid.

