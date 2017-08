Neymar: La época troleada del Morelia a Gerard Piqué tras confirmarse la continuidad de Raúl Ruidíaz

Raúl Ruidíaz confesó que se quedará en el Monarcas Morelia y el club aprovechó para burlarse de Gerard Piqué por asegurar días atrás que Neymar se quedaba en Barcelona.

Durante varios días se habló de la continuidad de Neymar en el Barcelona y pese a que su compañero Gerard Piqué indicó en sus redes sociales que no se iba a ningún lado; no fue así. Este miércoles el Monarcas Morelia no dudó en trolear de forma fantástica al central 'Azulgrana'.

Y es que Raúl Ruidíaz ofreció hoy una conferencia de prensa acerca de su futuro y aseguró que no se irá a ningún lado. Esta noticia cayó del cielo para los aficionados mexicanos, que temían que el delantero de la selección peruana se marchara a otro equipo debido a su excelente temporada.

Por dicha razón, el club de Michoacán lanzó una polémica foto donde puso al zaguero español junto a Ruidíaz. Cabe señalar que la foto fue un montaje de la cara del ariete nacional sobre la de Neymar, que a fin de cuentas decidió salir de la institución 'Culé' y lo más probable es que sea nuevo futbolista del PSG.

"Hasta Gerard Piqué lo sabía... Raúl Ruidíaz es y será 'Rojoamarillo'", se lee en el Twitter del Morelia. Esta publicación causó controversia entre lo hinchas del Barza, ya que algunos cibernautas no dudaron en criticar. Cabe destacar que la 'Pulga' se proclamó el mejor delantero de la Liga MX.

EL DATO

Raúl Ruidíaz fue el goleador de la liga mexicana en la temporada pasada.