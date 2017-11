Anthony Hudson no seguirá siendo entrenador de Nueva Zelanda

Anthony Hudson ya no seguirá siendo entrenador de Nueva Zelanda tras no haber cumplido con el objetivo de clasificar al Mundial Rusia 2018.

Anthony Hudson llevó a la selección de Nueva Zelanda hasta el repechaje pero no pudo lograr su objetivo de clasificar al Mundial ya que la selección peruana fue superior y se quedó con ese boleto. Es por eso que el DT estadounidense ya no seguirá al mando del equipo oceánico

Según una nota publicada por la página web de la selección de Nueva Zelanda, Hudson y la Federación llegaron a un acuerdo para no renovar el contrato y dar por finalizado el vínculo dejando una buena relación entre ambas partes.

"En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecer mi sincera gratitud y agradecer a todo el personal de fútbol neozelandés, a los jugadores y a los fanáticos que han hecho que mis tres años aquí en Nueva Zelanda sean inolvidables. He disfrutado cada segundo, ha sido un placer y un honor trabajar con este equipo y experimentar realmente lo que significa ser un kiwi orgulloso", dijo Hudson.

Como recuerdo quedará que el último compromiso de Hudson como DT de Nueva Zelanda fue en Lima ante Perú y cayó derrotado por 2 a 0.

