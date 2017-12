Independiente se quedó con la Copa Sudamericana al vencer (3-2 global) a Flamengo y tuvo polémicos tuits contra los brasileños. "Aprendan de una vez ¿O necesitan un Maracanazo más?"

Copa Sudamericana: ¿Troll o humillación? los polémicos tuits de Independiente contra Flamengo

Independiente celebró en el propio Maracaná al quedarse con la Copa Sudamericana tras lograr superar en el marcador global 3-2 a Flamengo. En medio de los festejos, el 'Rey de Copas' se acordó de todos los incidentes que pasó en Brasil y lanzó humillantes publicaciones contra el 'Mengao'.

"Nos provocaron. Nos maltrataron. Fogonearon un odio sin sentido. El Rey habla en la cancha. El Rey no perdona. Aprendan de una vez ¿O necesian un Maracanazo?", tuiteó la cuenta oficial de Twitter de Independiente. Sin embargo, esta publicación no fue la única, luego aparecieron más publicaciones.

La segunda publicación acompañada de una fotografía de la celebración de Independiente como el 'Rey de América'. "Nos quisieron vender un infierno. Se olvidaron un pequeño detalle: a nuestro juego nos llamaron. El Rey conquistó el Maracaná por segunda vez en la historia. El patio de nuestra casa"

No, no, esas no fueron las únicas. Hubo más publicaciones de Independiente acompañado con fotos de hinchas de Flamengo destrozados por este duro golpe de perder la final de la Copa Sudamericana. "Lamentamos que tengan sueño. Quizás deberían haberse acostado más temprano ayer...Más respeto al Rey"

El último tuit posiblemente fue el más ofensivo: "Arrodíllense ante el 'Rey de Copa". Estas publicaciones que hizo Independiente ha generado una ola de críticas, algunos piensan que no había necesidad de humillar, mientra que otros aseguran que solo fue trolleo.