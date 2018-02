Alexi Gómez: Presidente del Atlas crítica duramente al jugador peruano 

Alexi Gómez fichó Atlas a inicios del 2018 y en diez partidos disputados aún no ha conseguido convertir un gol; por eso el presidente del club mexicano lo criticó de una forma descomunal.

Alexi Gómez debutó en la selección peruana en marzo del 2013 en un amistoso ante Trinidad y Tobago. Creditos : Composición

El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y todos los jugadores peruanas se han puesto las pilas para llenarle los ojos de Ricardo Gareca. Uno de ellos es Alexi Gómez, que emigró a la Liga MX para jugar por el Atlas. Sin embargo, no ha tenido un gran desempeño y esta semana ha sido duramente criticado por el presidente del club.

TE PUEDE INTERESAR: Alexi Gómez con un solo 'taco' dejó en ridículo a jugador de Tampico Madero por la Copa MX [VIDEO]

El exjugador de Universitario de Deportes ha disputado diez partidos con la camiseta del conjunto 'Rojinegro' y no ha podido anotar ni un gol. Pese a que ha dado algunas asistencia el mandamás del club mexicano recalcó que la 'Hiena' está en debe con la institución y que debe encontrar su mejor versión.

Alexi Gómez jugó como titular varios partido con José Guadalupe Cruz en el banquillo del Atlas. Pero, hace algunas semanas los 'Zorros' cambiaron de entrenador y contrataron a Óscar Romano, quien no ha tomado en cuenta para al futbolista peruano. Por dicha razón, el pdte. Gustavo Guzmán tuvo fuerte comentarios con el extremo de 24 años.

NO TE LO PIERDAS: Lobos Buap: Irven Ávila y su increíble pase gol en la Liga MX ante Atlas [VIDEO]

"Alexi Gómez nos ha quedado a deber. La rompió allá en Perú y fue uno de los mejores de su liga, pero esto nos ha pasado con muchos. Por otro lado, Henríquez no siento que nos deba tanto, lo veo adaptándose mejor y fue bien estudiado. No tiene problemas de cultura ni de familia. Además, sobre Toselli no puedo juzgar, siento que va a cumplir. Pido paciencia, lo que no se puede es empezar a reventar", sostuvo Guzmán.

"Somos la tercera asistencia al estadio, me mentarán la madre pero ahí están, pero que sigan mentando la madre y sigan diciendo fuera Guzmán, con esos estoy apenado y me muero de ganas de darle la vuelta", finalizó.

EL DATO

Alexi Gómez debutó en la selección peruana en marzo del 2013 en un amistoso ante Trinidad y Tobago.