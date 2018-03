Real Madrid no pagará 230 millones de euros por Paul Pogba

José Mourinho, técnico del Manchester United, pretende utilizar a Paul Pogba como moneda de cambio para que lleguen Toni Kroos y Raphael Varane. Sin embargo, el Real Madrid no está interesado en el polivalente francés.

Paul Pogba saldría del Manchester United, pero es casi imposible que juegue en el Real Madrid. Foto: EFE

Paul Pogba tiene los días contados en el Manchester United. José Mourinho no lo tiene en sus planes y espera que Mino Raiola, representante del volante francés, y la directiva de Old Trafford convenzan a un club poderoso de las cinco grandes ligas de Europa para que acepten ficharlo por 230 millones de euros. El entrenador luso desea que el Real Madrid sea el siguiente destino de Pogba, incluso tentar una opción de cambio por dos jugadores que la fascinan: Toni Kroos y Raphael Varane. Sin embargo, no se llevará gratas noticias desde el Bernabéu.

De acuerdo al portal británico 'The Sun', la relación entre Paul Pogba y José Mourinho está rota. No se hablan para nada. El técnico de los 'Diablos Rojos' está completamente decepcionado por el nivel que mostró el futbolista galo, que tampoco quiere verlo, durante este tiempo en la Premier pues cree que no vale los 105 millones de euros que pagó el club a la Juventus. Cabe recordar que Pogba se formó en la inferiores del Manchester United y terminó siendo vendido a la 'Vecchia Signora' para después, nuevamente, volver como uno de los fichajes más caros de la historia en su momento. Ahora, lo quieren 'echar' una vez más por una cuestión de rendimiento.

La opción de la salida de Paul Pogba provocó que se mencionara el nombre del Real Madrid como principal destino. Pero hay muy malas noticias. Zinedine Zidane tampoco lo quiere para su equipo y la directiva merengue, presidida por Florentino Pérez, mucho menos se plantea pagar 230 millones de euros. ¿Y por qué el Real Madrid? Mourinho anhela convencerlos porque quiere llevarse a dos pilares que integran la actual plantilla: Toni Kroos y Raphael Varane. La segunda opción estaría en hacer un intercambio (1x2) con Pogba para que los mencionados jugadores finalmente se muden a Manchester.

La operación se complica aún más todavía, ya que Mino Raiola (representante de Paul Pogba) no es un nombre bien recibido para la dirigencia del Real Madrid. ¿Dónde terminará Paul Pogba? Lo más probable es que regrese a Francia. Existe un interés del PSG.