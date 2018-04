"Si Mourinho estuviera hecho de chocolate, se comería a sí mismo"

José Mourinho nunca imaginó que un ex técnico del Manchester United lo 'iba a dejar por los suelos'. ¿Responderá el portugués?

José Mourinho viene siendo criticado por su planteamiento de juego.

Cada día que pasa aparecen nuevos detractores contra José Mourinho. Incluso, se podría decir que tiene más "enemigos" que "amigos". En esta oportunidad, una vieja gloria del Manchester United, Tommy Docherty, salió al frente para aclarar que el luso termina 'maleteando' a uno de los suyos si no se adapta a su sistema.

'The Special One' vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta'. Docherty, entrenador del United la última vez que bajó a Segunda, compareció una entrevista a 'BBC Radio 5 Live' donde agregó que el portugués termina comprando a un futbolista para luego criticarlo y hasta 'congelarlo' si no le agrada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester United: Mourinho quiere a Umtiti y Alex Sandro para renovar su defensa

"Si estuviera hecho de chocolate, se comería a sí mismo. No puedes discutirle sus registros, pero pienso que es injusto con sus críticas a los jugadores. Él los ha comprado y luego los critica", agregó Tommy Docherty a 'BBC'. Asimismo, indicó que es un técnico que divide el camerino de un equipo.

NO TE LO PIERDAS: Alexis Sánchez y su terribles declaraciones sobre el Arsenal

Como se sabe, no es la primera que Mourinho acapara las portadas. Hace una semana, 'Daily Mail' reveló que Luke Shaw y el portugués casi se van a las manos en los camerinos tras finalizar el encuentro ante el Brighton por los cuartos de final de la Copa FA. ¿Cuánto más durará el luso al frente del cargo?

EL DATO:

José Mourinho ganó la Europa League con el Manchester United en la temporada 2016-17.