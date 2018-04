Barcelona: Ernesto Valverde se corrió de las preguntas sobre un posible triplete con el cuadro 'blaugrana' [VIDEO]

El técnico del Barcelona aseguró que todavía no han ganado nada y el sueño del triplete aún es muy lejano.

Ernesto Valverde en plena conferencia de prensa de la Champions.

Por lo general, Ernesto Valverde responde todas las preguntas por más incómodas que sean de los periodistas españoles. Sin embargo, esta mañana decidió quedarse callado y esquivar los dardos de un posible triplete con el Barcelona. El estratega español sabe que todavía faltan muchas finales por disputar en la temporada.

Pocas veces se le ha visto a Valverde, mirando de un lado a otro, ansioso y 'timado' en una conferencia de prensa previo a un duelo importante. Hoy fue la primera vez que se le notó acorralado por los reporteros que buscaron sacarle una frase picante a horas del enfrentamiento de vuelta frente a la AS Roma por la Champions League.

Como es habitual, Ernesto Valverde se presentó puntual a la sala de prensa con la finalidad de despejar todas las dudas. Todo iba normal en la conferencia, pero luego hubo preguntas que le incomodaron al hispano. Una de ellas fue el triplete con el Barça. "Todavía no hemos ganado. Estamos compitiendo bien y lo que nos interesa ahora es pasar la eliminatoria", agregó tajantemente.

Pero no fue la única pregunta que lo 'sacó de sus casillas', pues también no quiso hablar de un presunto pasillo del Real Madrid a los suyos. "No pensamos en nada de eso ahora. No hay nada de lo que preocuparse porque no somos campeones de Liga y ya veremos si lo somos", sentenció.

EL DATO:

Ernesto Valverde dirigió Athletic Bilbao (2013-2017) antes de llegar al Camp Nou.