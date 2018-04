Real Madrid: Harry Kane ya le dio el 'sí' a Florentino Pérez, según prensa española

Harry Kane le ha comunicado a sus compañeros del Tottenham que dejará Wembley a final de temporada para aterrizar en el Santiago Bernabéu.

Harry Kane seguirá de 'blanco' pero en otra institución.

Se acabó el 'culebrón' de la novela que estaban armando medios internacionales con Harry Kane. El delantero inglés le habría dado el 'sí' a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para aterrizar en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. En Londres ya conocen la decisión de 'Hurrikane'.

Según el portal 'Soy Madridista', la directiva del Madrid ha llegado a un acuerdo con el ariete del Tottenham y empezarán a negociar con su club para que no pongan trabas a su salida. El único sacrificado en la operación sería Gareth Bale, quien podría llegar a Wembley como trueque con la finalidad de reducir el costo que piden los 'Spurs'.

Kane seguirá de 'blanco' pero en otra institución, así lo reveló 'Soy Madridista'. Los directivos del Real y la empresa que representa a 'Hurrikane', Unique Sports Management, llegaron a un mutuo acuerdo hace unos días. Si bien ambas partes cerraron la negociación aún falta un detalle para que estampe su firma por el Madrid: convencer a los directivos ingleses.

En España aseguran que los 'Spurs' piden 175 millones de euros por Kane, por ello en Madrid están dispuestos a ofrecer a Bale para que dicho monto se reduzca a 75 millones de euros. La llegada del "10" no solo significaría el gran golpe de mercado, sino también una eventual marcha de Karim Benzema que no tendría sitio en el once.

EL DATO:

Harry Kane suma 23 partidos con la selección inglesa.