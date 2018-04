Gianluigi Buffon sobre el Real Madrid-Juventus: "Volvería a decir todo lo que dije"

El golero de la Juventus afirmó que está convencido de lo que dijo y por qué lo dijo.

Buffon vio su primera tarjeta roja en la Champions por su reclamo airado al referí. Fuente : Difusión

Han pasado algunos días desde la polémica suscitada el Real Madrid-Juventus con el penal que le cobraron a Benatia por la falta sobre Lucas Vásquez y Gianluigi Buffon sigue firme en su postura: el arquero de la 'Vecchia Signora' y la selección italiana aseguró que no tiene por qué rectificarse de sus declaraciones respecto al accionar del árbitro inglés Michael Oliver.

"No debo arreglar nada porque soy un ser humano que mete pasión, sentimientos o enfados. Encuentro maneras de hablar, acertadas o equivocadas, pero yo soy esto: soy Gigi Buffon", expresó el guardameta de 40 años.

En otro momento, Buffon reconoció que no está seguro de que no fue falta sobre el jugador del Real Madrid. "No es una situación de penalti al 100%. No digo que no lo fuera, digo que era dudoso. Y ante algo dudoso en un partido así, cuando faltaban 20 segundos, un árbitro con más experiencia se habría portado de otra manera", explicó.

Finalmente indicó que el juez "era demasiado joven para este partido" de Champions y que "volvería a decir todo" ya que sus pensamientos, "por mucho que los haya expresado de manera excesiva, tenían su lógica". Eso sí, admitió que usaría "un lenguaje más civil". Según Buffon, en el Bernabéu se vio obligado a "defender a mi afición aunque tuviese que manchar mi imagen".

EL DATO

Buffon ha participado en 15 Champions League pero nunca la ganó.