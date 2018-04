El Bayern Múnich buscará arrebatarle el fichaje de Anthony Martial al Atlético Madrid

Anthony Martial, quien no está a gusto en Manchester United, figura en la órbita del Bayern Múnich.

Anthony Martial apunta a romperla en la próxima cita mundialista.

Es un hecho que Anthony Martial no seguirá en Old Trafford la próxima temporada. ¿El motivo? No quiere seguir bajo las órdenes de José Mourinho, técnico del Manchester United. El Atlético Madrid fue el primer equipo que tocó su puerta, pero todavía no ha recibido respuesta alguna. Fue así que el Bayern Múnich se metió entre los palos.

El combinado bávaro está atento a la situación de Martial, quien finaliza contrato en junio de 2019. Si bien el delantero galo ha pedido ser vendido en verano, los 'Red Devils' solo lo dejarán ir si llega una buena oferta por el extremo francés. El cuadro llamado a pagar dicha cláusula de rescisión es el Bayern, así lo revela 'Calcio Mercato'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bayern Múnich confirmó que Arturo Vidal se pierde las semifinales ante Real Madrid

Según el portal italiano citado, Jupp Heynckes quiere reforzar su delantera y tiene en la mira a Martial para que acompañe en el ataque al alemán Thomas Müller y al polaco Robert Lewandowski. El conjunto bávaro está dispuesto a poner 80 millones de euros sobre la mesa para hacerse con sus servicios. Sin embargo, no será tarea fácil.

NO TE LO PIERDAS: Atlético Madrid: Diego Godín figura en la órbita de este histórico de Sudamérica

Pues, los 'colchoneros' no bajan los brazos y van por el golpe. Martial suena con fuerza en las oficinas del Wanda Metropolitano si se llega a concretar la salida de Antoine Griezmann al Barcelona. Dicho dinero serviría para pagar su cláusula de rescisión. Uno que también merodea es la Juventus, pero con menos convicción.

EL DATO:

Anthony Martial debutó en el Olympique de Lyon en 2012. Luego, pasó a las filas del AS Mónaco donde jugó tres temporadas antes de arribar a Old Trafford.