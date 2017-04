Manchester United: José Mourinho quiere a Romelu Lukaku, a quien echó del Chelsea en 2013

Falló un penal en la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich y José Mourinho no lo quiso más. Hoy es el máximo goleador de la Premier League y la obsesión de 'The Special One'.

Ambos coincidieron en el Chelsea y la próxima temporada se juntarían en el Manchester United. Fuente : Chelsea FC

A veces el fútbol es como la vida, también da vueltas. Romelu Lukaku fue echado en 2013 por José Mourinho cuando este dirigía al Chelsea y hoy el mismo portugués lo pide para reforzar al Manchester United la próxima temporada.

Según la publicación del diario The Sun, Mourinho ya le pidió a sus directivos un monto para invertir en fichajes, principalmente la parte ofensiva. Los 180 millones de euros se utilizarían para fichar a Lukaku, quien milita en el Everton y con 24 goles es el máximo artillero de la Premier League.

Recordemos que cuando tenía apenas 19 años y defendía al Chelsea, el artillero belga falló un penal decisivo en la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich del Pep Guardiola, quien finalmente se quedó con el trofeo. El técnico luso no lo dejó seguir y se marchó al Everton, donde lleva cuatro temporadas.

Además de Lukaku, los 'Red devils' también piensan en Antoine Griezmann, quien destaca en el Atlético Madrid. Para hacer caja, el elenco británico está dispuesto a vender a su otrora estrella Wayne Rooney, quien es pretendido en China.

EL DATO

Zlatan Ibrahimovic tampoco seguiría en el Manchester United. El sueco ya tendría un acuerdo con Los Ángeles Galaxy.