Gianluigi Buffon se arrepintió de poner fecha de retiro por esta increíble razón

Gianluigi Buffon seguirá jugando en Juventus un tiempo más ya que desistió colgar los guantes tras una conversación con el presidente del club.

El arquero italiano aseguró que se retiraría del fútbol si mantenía el arco en cero ante el Barcelona en Champions League. Al lograrlo, se arrepintió de su decisión e incluso el presidente de Juventus le dio un gran consejo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chelsea revienta su billetera para llevarse al goleador de la Serie A

Alivio y tranquilidad. Eso es lo que sienten hoy los hinchas de la Juventus luego de que Gianluigi Buffon rompiera su promesa de retirarse del fútbol si conseguía mantener la portería en cero ante el Barcelona.

“Había prometido que me retiraría del fútbol al final de la temporada si lograba que el Barcelona no me convirtiera en los dos partidos”, le comentó a Sky Sports Italia el mítico arquero.

NO TE LO PIERDAS: Zlatan Ibrahimovic estaría preparando su 'Última Cena' en el Manchester United

No obstante, Buffon aseguró que el presidente de la Vechia Signora, Andre Agnelli, le hizo entrar en razón. “Se lo conté al presidente y me dijo que en ocasiones decimos cosas estúpidas, que no me preocupara y que siguiera adelante. El presidente tiene más experiencia que yo y me dio un buen consejo”.

EL DATO

Gianluigi Buffon tiene 39 años y aún no le pondrá fin a su carrera.