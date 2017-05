Sporting Cristal vs. The Strongest: Mauricio Viana se quedó inmóvil ante golazo de tiro libre [VIDEO]

Mauricio Viana sufrió goleada en Bolivia y nada pudo hacer antes los golazos del cuadro boliviano.

Mauricio Viana es uno de los arqueros más regulares del Torneo de Verano, pero esta vez sufrió mucho en su arco con los goles de The Strongest sobre todo el cuarto tanto de Martelli.

Sporting Cristal tuvo una noche espantosa en Bolivia y por más que el guardameta chileno estuvo para apagar los incendios nada tuvo que hacer con el golazo de Martelli de tiro libre que lo dejó parado.

Los dirigidos de José 'Chemo' del Solar habían encontrado el descuento en el marcador, pero nunca tuvieron en su mente un golazo de un jugador que lo hizo por primera vez. El brasileño anotó su primer tanto de tiro libre.

EL DATO

Mauricio Viana llegó este año a Sporting Cristal proveniente de Jaguares.