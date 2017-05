Miguel Trauco : Peruano fue designado en el equipo ideal de la Copa Libertadores

Las buenas actuaciones de Miguel Trauco en la Copa Libertadores han hecho que sea muy bien visto por todo Sudamérica. El lateral peruano se viene haciendo un nombre en el cuadro aurinegro

Miguel Trauco viene demostrando que puede hacer uno de los mejores laterales izquierdos del continente, tras tremendo partido que realizó ante la Universidad Católica de Chile.

El exlateral de Universitario de Deportes fue colocado en el equipo ideal de la última fecha de la Copa Libertadores, donde anotó un gol y fue una de las figuras.

Según el diario As, Trauco comparte el equipo El once ideal lo completa Rodrigo Rey (Godoy Cruz); Paulo César Díaz (San Lorenzo), Marcos Angeleri (San Lorenzo), Lucas (Santos); Alejandro Chumacero (The Strongest), Christian Alemán (Barcelona), David Barbona (Atlético Tucumán), Christian Machado (Wilstermann); Matías Alonso (The Strongest) y Epifanio García (Guaraní).

EL DATO

Miguel Trauco ha marcado dos veces en la Copa Libertadores