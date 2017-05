José Mourinho y la vez que casi bota a Costinha antes de ganar la Champions League con el Porto

José Mourinho pidió que saquen del equipo a Costinha por llevarse a varios jugadores de juerga previo a duelo por la Champions League del 200/04.

La temporada 2003/04 es recordada por un Oporto invencible tras ganar la Liga de Portugal y la Champions League. Ni olvidar un año antes que ganó la Europa League. Sin embargo, también hubo un episodio magro donde José Mourinho casi bota a Costihan quien llevó a un buen grupo de jugadores de fiesta.

Costinha, uno de las figuras que aquel Oporto, reveló en televisión de su país aquel episodio que marcó su vida futbolística por celebrar su cumpleaños más de la cuenta. “Cumplo años el 1 de diciembre e invité a mis compañeros del Oporto a cenar. Ese domingo jugábamos contra el Marítimo. Al final de la cena le dije a mis compañeros que iba a tomar una copa con amigos de la infancia que venían desde Lisboa. No les invité porque no quería ser responsable de una salida nocturna. En el Oporto se sabía todo. No valía la pena esconderse. Al final fuimos todos y el domingo empatamos con el Marítimo”, reveló el exjugador de Mónaco.

A todo esto, José Mourinho tuvo conocimiento de la indisciplina y tras el empate ante Marítimo, descargó toda su ira con el jugador. “Cuando llegué al campo de entrenamiento vi el coche del presidente. Algo iba mal. Mourinho entró en el vestuario y me extrañó porque él nunca entra. Comenzó a hablar y me señaló: ‘Tú eres el responsable del empate ante el Marítimo. Te llevaste a los compañeros de fiesta el día de tu cumpleaños. Si no ganamos la liga y la Champions será responsabilidad tuya”, contó.

Era tal la ira de José Mourinho que exigió la salida de Costinha ni bien se abra el libro de pases. “Ya avise al presidente de que en enero estás fuera. No te quiero aquí”.

Costinha se vio afectado por lo sucedido. Empero, se levantó y fue pieza clave para que el Porto gane el doblete tan ansiado. “Aquello fue tan duro que pedí no entrenar. Pero lo pensé mejor y entrené. Después, en la sesión de entrenamiento, Mourinho me habló como si nada hubiera ocurrido”.

Finalmente, Costinha aseguró que entendió la reacción de su entonces entrenador. “Él usaba la personalidad de los jugadores más fuertes. Sabía que yo iba a entrenar bien y le iba a rendir en el terreno de juego después de aquello. Podía decirme todo lo que me dijo”.

EL DATO

Aquella final de Champions League 2003/04 el Porto goleó 3-0 al AS Mónaco. Una temporada antes, ganó la Europa League tras ganar 3-2 al Celtic.