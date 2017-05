Carlos Tevez sobre el fútbol asiático: "Los chinos son muy inocentes y brutos" [VIDEO]

Carlos Tevez tuvo fuertes declaraciones sobre su nuevo equipo en la Superliga China y admitió que aún no encaja.

Carlos Tevez calificó de "brutos" e "inocentes" a los futbolistas chinos. Creditos : EFE

La venta millonaria de Carlos Tevez a la Superliga China provocó llanto y odio en todos los hinchas de Boca Juniors. En la actualidad y con algunos meses en el continente asiático, el delantero sigue sin poder encontrar su lugar en su nuevo equipo. Así lo dio a conocer a un programa español.

Y es que el 'Apache' está en el ojo de la tormenta por sus controversiales comentarios sobre el fútbol en el país chino. Según el exdelantero de la Juventus, los futbolistas de esa parte del mundo se encuentran a años luz comparado con los europeos. Asimismo, aseguró que carecen de técnica y los calificó de "brutos".

"Es un fútbol muy diferente a todos los que jugué. De a poco me voy a ir adaptando. Es muy difícil hacerlos cambiar a ellos. No son muy físicos que digamos. Son muy inocentes y cuando te pegan te hacen daño: Son como brutos", declaró Tévez a Movistar Plus de España.

"Técnicamente no son muy buenos, pero creo que con esta regla que puso ahora el Gobierno, de que empiecen a jugar desde chicos, van a mejorar muchísimo en ese aspecto", agregó el artillero argentino.

"No creo que la Superliga China llegue a competir con alguna grande de Europa. Ni aunque venga el mejor jugador. El fútbol es muy diferente, la gente lo toma totalmente diferente también. Creo que no lo van a lograr. Por ahí en 50 años", manifestó Tévez.

"Estoy tranquilo. Vine con mi familia, llevamos ya dos meses y medio, y la verdad es que estoy bien. Estamos contentos. Pero todavía no encajé en el fútbol chino", finalizó.

EL DATO

El salario de Carlos Tevez en China es de 40 millones de dólares por temporada.