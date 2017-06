Palabras mayores: Carlos Tévez calificó a Gabriel Heinze como el "próximo Bielsa" [VIDEO]

El 'Apache' recomendó públicamente al exdefensor de la Selección Argentina para DT de Boca Juniors y hasta lo consideró como el sucesor de un histórico de su país.

Seis meses después de dejar Boca Juniors, Carlos Tévez rompió el silencio luego de su alejamiento del club de sus amores y habló de todo: el fútbol chino, Sampaoli, Riquelme, Maradona, Barros Schelotto y hasta el técnico que quisiera ver en el 'Xeneize', Gabriel Heinze.

Consultado sobre a quién le gustaría ver como futuro DT de Boca Juniors, Carlos Tévez aseguró que siempre le aconseja al presidente Daniel Angelici de darle una oportunidad a Heinze, excompañero suyo en la Selección Argentina, y actual entrenador de Argentinos Juniors.

"Siempre lo aconsejé que lo lleve al Gringo. Para mi va a ser el próximo Bielsa, le tengo una fe bárbara porque sé la clase de persona que es. Sé que trabaja las 24 horas para el club donde está trabajando, se cómo trabaja y lo mejor que tengo para decir del Gringo es como persona", sostuvo el 'Apache' al programa Estudio Fútbol de TyC Sports.

Más allá de su capacidad como entrenador, Carlos Tévez destacó la calidad humana del 'Gringo'. "A mí siempre me ayudó, siempre me habló con el corazón. Creo que esas personas siempre quedan en el recuerdo. No hablamos mucho, pero sabés que si necesitás algo, siempre van a estar. Confío mucho en él y creo que donde vaya, lo va a hacer muy bien", afirmó.

Gabriel Heinze, que jugó en clubes de la talla de Manchester United, Real Madrid, Olympique de Marsella y AS Roma, se retiró en 2014 en su querido Newell's Old Boys. Al año siguiente arrancó su carrera como DT de Godoy Cruz sin mucho éxito y actualmente tiene líder a Argentinos Juniors en la Primera B, a un paso de lograr el ascenso.

Gabriel Heinze y Carlos Tévez fueron campeones olímpicos en Atenas 2004 de la mano de Marcelo Bielsa.