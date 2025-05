Directivo de Sporting Cristal confirmó la vuelta de destacada figura peruana: "Esperemos"

El inicio de temporada 2025 para Sporting Cristal no fue el mejor. Por ello, la directiva decidió cortar el proceso con Guillermo Farré y apostar por la experiencia de Paulo Autuori. Sin embargo, uno de los temas recurrentes entre los fanáticos es sobre el estado de salud de Yoshimar Yotún.

El 29 de abril del 2024, Yotún sufrió una complicada lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda. El cuadro celeste siente la ausencia de su capitán y según contó Gustavo Zevallos, 'Yoshi' estaría regresando en las próximas semanas.

"Esperamos tener en las próximas semanas a Yoshimar Yotún, porque el más interesado en volver es él. Le interesa trabajar con el profesor Autuori porque ya lo dirigió en Vasco da Gama", contó el director deportivo celeste a Exitosa Deportes.

¿Anderson Santamaría es opción en Sporting Cristal?

Anderson Santamaría quedó libre de Santos Laguna y los hinchas de Sporting Cristal considera que sus directivos deberían hacer el esfuerzo para contratar al defensor. Gustavo Zevallos indicó que no se contactaron con el jugador.

"En cuanto a Santamaría, yo siempre digo que jugadores de selección siempre son atractivos. En este momento, no estamos mirando más que internamente, tenemos un departamento de scouting que está haciendo todo ese trabajo, pero no nos hemos sentado hasta ahora. Mentiría si digo que tenemos interés o no", expresó.