Raúl Ruidíaz dejaría Morelia: agente confirma negociaciones con equipos de Europa

Raúl Ruidíaz tiene una cláusula de salida el Morelia que bordea los 10 millones de euros y clubes de Europa tienen en agenda al seleccionado peruano.

Todo indica que el futuro de Raúl Ruidíaz, actual jugador del Morelia estás cerca de Europa que de México. Y es que el agente del delantero peruano, David Pezúa viene negociando con varios equipos del 'viejo continente' ante la apertura del libro de pases que es hasta el 31 agosto.

Como se sabe, Raúl Ruidíaz se encuentra participando de la pretemporada con el Morelia en México, club con quien tiene contrato hasta junio 2020. “En ese trabajo estamos [en su llegada a Europa]. No voy a mencionar al país con el que estamos negociando la llegada de Ruidíaz, pero son varios. Es una ventaja que la temporada se esté abriendo en Europa. Se está viendo qué técnicos y jugadores se van o se quedan”, manifestó el representante de la popular 'Pulga', al programa radial ‘Superdeporte’.

Hay que recordar que Raúl Ruidíaz tiene una millonaria cláusula de salida del Morelia ante cualquier oferta del exterior. “Por lo que resta de la temporada, Raúl no puede jugar por otro equipo que no sea Monarcas. Pero eso no quiere decir que no pueda salir al extranjero, porque él tiene clausula. En caso un club quiera llevárselo y no quiera conversa con la institución, la penalidad es de 10 millones de dólares”, agregó Pezúa.

David Pezúa precisó que el buen momento de Raúl Ruidíaz hace más fácil su venta a Europa donde ya tiene ofertas concretar por el jugador de la selección peruana.

“Raúl está pasando por un buen momento y hay que aprovechar ese momento para tratar de colocarlo. No todos los equipos de Europa pueden pagar lo que el club mexicano pide”, finalizó el representante el ex Universitario.

EL DATO

Raúl Ruidíaz pasó por la Universidad de Chile (2012) y Coritiba de Brasil (2013).