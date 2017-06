Manchester City fichajes: Dani Alves llegaría al equipo de Guardiola, pero tras pagar fuerte multa

Manchester City está dispuesto a tener al lateral brasileño Dani Alves, quien deberá pagar una multa para rescindir contrato con Juventus, además, por sus declaraciones que no han gustado nada en Italia.

Dani Alves llegaría al equipo de Guardiola, pero tras pagar fuerte multa

Manchester City no renovó a Pablo Zabaleta ni a Bacary Sagna, por lo que busca a un lateral derecho, que al parecer, ya lo encontró en Dani Alves, aunque no de manera ‘limpia’, y es que el jugador de 34 años se irá de la Juventus envuelto en polémica al punto que los directivos italianos harán que pague una fuerte multa por sus últimas declaraciones sobre la institución y, principalmente, el dejar al equipo a mitad de contrato.

Resulta que ‘TuttoSport’ y ‘Gazzetta dello Sport’ han expuesto el tema y los ánimos entre el lateral y la directiva ‘bianconera’ no son los mejores. El carioca desea estar en un conjunto donde pueda ganar Champions y ve que el Manchester City sí lo puede lograr, y con un gran detalle: el equipo inglés le ofrece ganar 5 millones de euros netos por temporada a diferencia de los 3.5 que cobraría si se quedaba en Turín.

Dani Alves, durante el fin de semana, encendió la polémica al hacer público el consejo que le brindó a Paulo Dybala, atacante de la Selección Argentina. “A él le he dicho que si desea ser mejor y ganar títulos, debe irse de la Juventus”. Palabras no tan gratas recibieron los directivos y tranquilos no se han quedado.

A lo anteriormente expuesto se agrega que en su cuenta de Instagram, Dani Alves publicó una foto de los chimpunes con los que jugó la final de Berlín por la Champions League ante, justamente, Juventus. Ello ocasionó que la directiva italiana tome cartas en el asunto y, sin revelar monto, decidió que el brasileño deberá asumir y pagar una fuerte multa económica.