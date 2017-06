Selección Peruana: André Carrillo es el peruano más caro por encima de Paolo Guerrero

André Carrillo se mantiene como el jugador peruano con mayor valor en el mercado internacional. Incluso, la "Culebra" supera a Paolo Guerrero.

Su peso en oro. André Carrillo es el jugador peruano con mayor valor en el mercado de fichajes, según la última actualización de “Transfermarkt”, portal que se encarga de medir el costo de los jugadores. La “Culebra” lidera el Top 10 de los futbolistas incaicos mejor cotizados.

Su veneno letal al frente del Benfica viene dejando frutos. El delantero de las “Águilas” tiene un valor de 7 millones de dólares en el mercado de pases. Ganar la Primeira Liga y Copa de Portugal hizo que se eleve su cotización.

Mientras que Paolo Guerrero ocupa la segunda plaza. El “9” del Flamengo tiene un valor de US$ 5 millones. Pese a haber conquistado el Torneo Carioca, en donde acabó como goleador con diez tantos, se mantiene con dicho precio desde que aterrizó en las filas del “Mengao” (2015).

Carlos Zambrano, a su vez, es el tercer peruano con mayor valorización con cuatro “palos verdes”. En la cuarta y quinta casillas aparecen los nombres de Renato Tapia (tres millones y medio de dólares) y de Paolo Hurtado (US$ 3 millones).

Finalmente, Raúl Ruidíaz (US$ 3 millones), Luis Advíncula (US$ 2 millones), Claudio Pizarro (US$ 1.8 millones), Jefferson Farfán (U$ 1.5 millones) y Christian Cueva (US$ 1 millón) completan la nómina.

EL DATO

Con Ricardo Gareca ha jugado seis partidos en las eliminatorias, siendo titular en los últimos cuatro.