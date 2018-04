Alianza Lima: Leao Butrón sobre lesión "No es la misma que tuve ante Boca Juniors"

Leao Butrón esperará resultados de la resonancia magnética para determinar gravedad de su lesión.

Leao Butrón tuvo que abandonar el clásico ante Universitario al terminar el primer tiempo por una lesión luego de estirarse al máximo en un remate de Arquímides Figuera. El guardameta fue cambiado por Angelo Campos.

El '1' de Alianza Lima confirmó que ya se realizó una resonancia para conocer la gravedad de su lesión y quizás podría perderse el duelo del día lunes ante UTC por una precaución a alargar el dolor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ATENCIÓN! Conoce la tabla histórica del fútbol peruano [TOP 10]

"Lo más importante es que Alianza ganó, nuevamente me volví a sentir. No es la misma lesión que tuve contra Boca, pero sí en el mismo muslo. Terminé muy agotado ante Cristal, pero luego trabajé normal hasta que me sentí en el partido. Hoy me saqué una resonancia y estoy esperando los resultados", declaró en Radio Ovación.

NO TE LO PIERDAS: Torneo de Verano: resultados, programación y tabla de posiciones de la fecha 11

Por último reconoció que sufrió una sobre carga y conforme avanzó el encuentro se sintió. "Estuve cargado de la pierna y tras algunas jugadas me sentí. Quería seguir pero pensé que pondría en riesgo al equipo, por lo que preferí salir".

EL DATO

Leao Butrón el sábado pasado recién había reaparecido de una dura lesión ante Sporting Cristal.