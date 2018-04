Alianza Lima: Pablo Bengoechea sobre partido ante UTC "Los que arrancaron ante la 'U' más Hohberg, no viajarán a Cajamarca"

Pablo Bengoechea se jugará el todo o nada en la Copa Libertadores por ello mandará un equipo alterno ante UTC.

Pablo Bengoechea conoce a la perfección que el próximo jueves en Matute se juega una de sus últimas chances de seguir en la pelea en su grupo de la Copa Libertadores ante Junior, por ello guardará algunos jugadores para el Torneo de Verano.

El técnico uruguayo confirmó que Kevin Quevedo volverá a jugar en el primer equipo luego que ya aprendió la lección y existe un cambio en sus entrenamientos. El extremo estará en el once titular.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Torneo de Verano 2018: programación, día, hora y canal de los partidos de la fecha 12

"Kevin va a integrar el viaje a Cajamarca y mañana resolveremos qué equipo jugará ante UTC. Quevedo se ha comportado bien en la última semana y será tomado en cuenta. Por lo demás, vamos a cuidar futbolistas para el día jueves y por ello todos los que arrancaron jugando en el Clásico más Hohberg se quedarán en Lima para que lleguen de la mejor manera ante Junior".

NO TE LO PIERDAS: Torneo de Verano: Resultados y tabla de posiciones de la fecha 11

Por último afirmó no sentirse contento con el rendimiento del equipo en el Torneo de Verano, pero hay tiempo para corregir. "En el rendimiento del equipo tenemos que crecer muchísimo. Una vez más digo que no quedamos satisfechos con lo que hicimos en el Torneo de Verano, ya que no fue el rendimiento que esperábamos y ganar en el Clásico no borra lo que hicimos anteriormente, si nos da una victoria sobre el tradicional rival y eso nos deja contentos, pero estamos en deuda con nosotros mismos".

EL DATO

Alianza Lima jugará el lunes ante UTC en condición de visitante.