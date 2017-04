Universitario: Pedro Troglio llenó de elogios a Alberto Quintero tras su doblete a UTC

Alberto Quintero fue nuevamente figura en Universitario con un doblete y Pedro Troglio no se cansó de reventarle cohetes.

Pedro Troglio elogió el gran partido de Alberto Quintero ante UTC. Creditos : LIBERO

Antes de la llegada de Pedro Troglio, Alberto Quintero tenía pie y medio fuera de Universitario. El entrenador argentino no hizo distinciones cuando asumió, evaluó a su plantel y consideró que el panameño era clave para su idea de juego. ¿Los resultados? Tres goles en dos partidos y uno de los futbolistas más decisivos de su equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Los jugadores que jugarían su último clásico Madrid-Barza

Por ello, Pedro Troglio no pudo evitar elogiar al bigoleador Alberto Quintero, un futbolista sentenciado por un partido y que agarró confianza gracias a su gol en el clásico ante Alianza Lima.

"Es un jugador de gran nivel. Pasa que a veces ajusticiamos a un futbolista por un partido y lo liquidamos. Le tocó jugar el choque que más dolió acá (contra Capiatá en Lima). Tuvo la suerte de hacer el gol en el clásico. Eso le dio confianza y la gente le empezó a ver bien. Se jugó un partidazo", señaló Pedro Troglio a Gol Perú.

NO TE LO PIERDAS: Ale Omaña, la periodista deportiva que se convirtió en actriz porno

El técnico de Universitario valoró los dos últimos resultados ("No fueron dos partidos simples. Primer ante Alianza Lima y luego contra el líder del grupo. Eso nos deja contentos"), pero no quedó conforme con el segundo tiempo ante UTC. "Si bien no sufrimos tanto, la llegada de ellos nos complicó un poco. Esos bajones también enseñan", puntualizó.

EL DATO:

Universitario lleva 6 goles a favor y apenas uno en contra en la era Troglio.