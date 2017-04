Selección Peruana: Diego Mayora, tras su gol a Alianza Lima, puede ser convocado por Ricardo Gareca

Diego Mayora ve con buenos ojos la suspensión de Paolo Guerrero en la Selección Peruana y con elo ganarle la partida a Raúl Ruidíaz, quien es el reemplazante natural del ‘Depredador’.

La Selección Peruana de fútbol está a meses de disputar el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018 y aún se está en busca del reemplazante de Paolo Guerrero. Ante este panorama Diego Mayora habló luego de su tanto marcado con Deportivo Municipal en el último partido de la fecha 10 del Torneo de Verano ante Alianza Lima.

En conversación con el programa ‘Oral Deportiva’, Diego Mayora se confesó y manifestó que siempre piensa en volver a la Selección Peruana. Recordemos que el ariete estuvo con el equipo patrio el año pasado, cuando se perdió ante Bolivia en La Paz y se ganó a Ecuador en Lima.

“Si un jugador no sueña con vestir la camiseta de su Selección, pues no vive ni siente el fútbol. Es una motivación que Paolo (Guerrero) esté con dos amarillas. Lucharé por ganarme un lugar. Soñar no cuesta nada”, dijo Mayora.

Sobre el partido del último domingo en el Estadio Nacional, Diego Mayora afirmó que se encuentra muy a gusto por lo hecho por Deportivo Municipal. “Estoy muy contento por lo que se hizo. Vine con todas las ganas de hacer las cosas bien y me siento muy feliz aquí”.