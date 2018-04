Mundial Rusia 2018: se reinauguró el Ekaterimburgo Arena, estadio donde jugará Perú vs. Francia [FOTOS]

El Perú vs. Francia se jugará e un nuevo coloso totalmente remodelado que albergará más de 42 mil espectadores. ¡Mira sus mejores imágenes!

Perú jugará ante Francia el 21 de junio en el estadio Ekaterimburgo Arena. Fuente : Copa Mundial FIFA

Este 21 de junio Perú jugará su segundo partido del Mundial de Rusia ante Francia en un estadio totalmente remodelado y reinaugurado hoy en el partido entre Ural vs. Spartak Moscú por la Premier League Rusa.

Se trata del Ekaterimburgo Arena, coloso donde el Ural tiene como localía para el campeonato ruso. Son tres partidos del Mundial que se jugará en el estadio que fue ampliado de 27 mil espectadores a 42,500.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial Rusia 2018: Perú recaudará cerca de 2 millones de dólares para la FPF por los tres amistosos restantes

Los partidos que se jugarán albergaran a tres países latinos. Se disputarán el Egipto vs. Uruguay, Francia vs. Perú y el México vs. Suecia.

Más conocido como Estado Central, se inauguró en 1957 pero por ser una de las sedes del Mundial, el gobierno de Rusia remodelado totalmente el coloso con nuevos asientos, grass y vestuarios.

NO TE LO PIERDAS: Rusia 2018: Sebastián Vignolo y Óscar Ruggeri prometen correr desnudos si campeona Portugal [VIDEO]

EL DATO

Perú debuta en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca en el Mordovia Arena, Saransk.