Nolberto Solano: "A veces le digo a Ricardo Gareca ¿Por qué no viniste hace 15 años?"

En conversación con un medio español, Nolberto Solano dio una entrevista y soltó tremendos detalles posterior a la clasificación al Mundial.

Nolberto Solano un soporte para Ricardo Gareca. Creditos : Peru.com

Apenas pitó su silbato el juez del Perú - Nueva Zelanda, Nolberto Solano sintió esa sensación de felicidad y conformidad. Porque halló el trabajo cumplido como asistencia técnica de Ricardo Gareca, siendo un brazo de confianza y mensaje directo para el plantel que hoy está idolatrado por el Pueblo Peruano. Cómo se trabajó, cuánto se invirtió y finalmente qué sintió teniendo la misión completa. Todo bajo el concepto del ‘Ñol’.

¿Cómo se vive el hecho de disputar un Mundial?



Imagínate, una sequía tan larga sin asistir al torneo más importante del fútbol como es un Mundial. Nos ha dejado a todos muy contentos. Sobre todo a Ricardo Gareca que es el que ha estado al frente de todo esto. Yo creo que, cuando él llega acá, debería ser el único que tenía confianza de que nos iba a llevar a Rusia. La verdad es que es que sabíamos que iba a ser un camino duro, que no se nos iba a dar fácil. Ni a las selecciones más poderosas del mundo se les da. Para nosotros sabíamos que iba a ser un reto muy duro y, al final, se nos dio. Tenemos que disfrutarlo muchísimo.

¿Cuando le pide Gareca unirse al proyecto?



Justo cuando él llega. Apenas toma las riendas del equipo me llama para incorporarme al cuerpo técnico. Me siento honrado de trabajar con él. Es un gran profesional, pero también una muy buena persona. Es un magnífico entrenador y no lo digo para hacerle la pelota... He tenido muchos entrenadores a lo largo de mi carrera y nunca había visto a alguien como él. A veces, de broma, le digo "Ricardo, ¿por qué no viniste 15 años antes" Y la verdad es que es un excelente profesional. Tiene un mérito importantísimo lo que ha hecho con nuestra selección.

Usted no pudo jugar un Mundial, ¿le transmite a los jugadores lo importante que es llegar a la competición?



Los chicos tienen que valorar esto a un millón. No se le da a todos. Se lo merecen, han hecho un gran esfuerzo. No tenemos jugadores de élite que juegan Champions o en la liga española donde hay muchos brasileños, argentinos, uruguayos. Yo creo que el Mundial es lo mejor que les va a pasar en la vida. Vas a jugar contra los mejores del mundo, vas a estar en el foco. Ojalá esto nos llene de ambiciones y podamos seguir creciendo para alcanzar metas más importantes. Con algunos he compartido vestuario cuando eran más jóvenes como Guerrero, Rodríguez. He tenido la oportunidad de jugar Champions League, en la Premier. Pero como dices, un Mundial es único y es lo que trato de transmitirles.

¿Cuando se da usted cuenta de que Perú puede llegar a un Mundial?



Las Eliminatorias Sudamericanas son muy duras. Mira Argentina... Creo que cuando remontamos ante Paraguay, después de ir perdiendo le dimos la vuelta y ganamos 1-4, fue un punto de quiebre para nosotros. Ahí yo me di cuenta que los jugadores habían conseguido un grado de madurez óptimo para el Mundial. Hicimos puntos muy importantes: ganar a Uruguay de visita, a Ecuador en Quito... Se dieron cosas que le hicieron a uno a creer en la posibilidad de clasificar.

¿Cómo se gestiona desde el cuerpo técnico un caso como el de Guerrero?



A Paolo es al jugador que más seguimos. Dentro de todo lo negativo, no ha sido una rotura de ligamento o una lesión grave, sino que una sanción disciplinaria. Esperemos que empiece a jugar lo antes posible para que tenga ritmo para el Mundial. Es preferible que esté parado por eso en lugar de una lesión.

¿Están en contacto con él?



Ricardo está pendiente de lo qué hace, de lo qué no. Pero como con todos. Estamos encima de todos.

