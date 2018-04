Rusia 2018: Familia Peruana ofrece pasaje completo al Mundial por perro desaparecido [FOTOS]

El amor por los animales es un sentimiento que muchas veces no conoce límites, es por ello que la Familia Prada. Usará el arte del Mundial - Rusia 2018, para hallar a su pequeño ‘Alex’.

Aviso de servicio público. Creditos : Ada Prada (Facebook personal)

Desde la información aquí en Líbero sobre la venta de entradas para el Mundial Rusia 2018, se precisó que es prácticamente una locura e imposible de conseguir. Ya que la demanda exige diversos factores, donde está la suerte y perseverancia del posible comprador. Esto multiplicado porque Perú va jugarlo después de muchísimo tiempo. Por eso una familia Peruana recurre a este método de abarcar público, para conseguir encontrar a su perro llamada Alex. Quien se perdió en Jesús María hace un buen tiempo.

La señora Ada Prada, dueña del can precisó en su Facebook Personal que están desesperados por encontrar al ‘engreído’ de la casa. Siendo un método, el ofrecer UN PAQUETE COMPLETO A RUSIA, con todos los beneficios que te puedas imaginar:

"El amor que sentimos por nuestros hijos no tiene precio, ofrecemos a la persona que pudo haber encontrado o comprado a mi hijo Alex, la oportunidad de ir a Rusia a alentar a nuestra selecciôn nacional.

Alex es macho, tiene 11 años, aunque aparenta menos, no tiene colita,color sal y pimienta, tiene una tetilla a la altura de su ombligo que es negrita deformada y abultada , es alérgico , tranquilo, sumiso y cariñoso.

Se perdió el 12 de junio por la Residencial San Felipe en Jesus Maria, tenia su pechera roja”.

Cabe precisar que esta familia ya hizo un cúmulo de intentos para hallar a su pequeña mascota. Utilizando todos los medios de recompensa, desde dinero en grandes cantidades y obsequios de valor increíble. Ahora se redimen al evento más importante del fútbol en FIFA. Esperemos que todo salga bien y el beneficiado disfrute del buen viaje.

EL DATO:

Si lo haz visto o crees tenerlo llama al :999-531-853.

Más informaciôn en mi facebook de Ada Prada o en página de Facebook “Buscando a Alex”