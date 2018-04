¿Se pierde el Mundial? Jerome Boateng se lesionó y peligra su presencia en Rusia 2018

Jerome Boateng se sintió en el partido entre Real Madrid y Bayern Múnich y será baja por mes y medio. ¿Llegará a Rusia?

Jerome Boateng se lesionó y peligra su presencia en el Mundial Rusia 2018. Foto: EFE

Jerome Boateng fue titular en el partido por la ida de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y Bayern Múnich. Durante el primer tiempo, el defensor central se sintió y salió cargado por dos auxiliares del conjunto alemán.

Esto ha encendido las alarmas del seleccionador alemán Joachim Löw. Según Bild, el defensor de Bayern Múnich será baja por mes y medio. Llegaría con lo justo a Rusia 2018 y dependerá mucho de cómo vaya su recuperación.

No solo preocupa a la Federación Alemana de Fútbol, sino también al director técnico bávaro, Jupp Heynckes, que no lo podrá tener para el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu este martes 1 de mayo. Y no sólo a él, sino tampoco contará con Arjen Robben.

También se perderá la final de la Copa Alemana ante el Eintracht Frankfurt. Sin duda alguna es una pieza fundamental y es titular fijo en la oncena del Bayern Múnich. Todo debido a una lesión muscular que es de mínimo seis semanas de baja.