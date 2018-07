Inglaterra de Duelo: Ellie Soutter falleció a los 18 años

El fallecimiento de Ellie Soutter a los 18 años ha dejado sin aliento toda Inglaterra y al resto del mundo. La mayor promesa en el snowboard dejó de existir el 25 de julio, día en el que cumplió años.

Fue el padre de Ellie, Tony Soutter, quién informó la trágica noticia a través de Facebook. Se desconoce aún las causas del deceso.

“Este cruel mundo llevó a mi alma gemela. Estaba tan orgullosa de la hermosa joven en la que se había convertido. Ellie te voy a extrañar más de lo que podrías haber imaginado. Descansa en paz, pequeño campeona”, refiere la declaratoria en la conocida red social.

Ellie pertenecía al equipo nacional de Inglaterra de snowboard que se preparaba para los Juegos Olimpicos de Invierno de Pekín 2022.

El presidente de la Asociación Olímpica Británica, Hugh Robertson, envió las condolencias hacia los familiares y amigos de Ellie: "era la integrante más querida del equipo". Dicha institución también se manifestó.

The British Olympic Association is saddened to hear of the sudden passing of snowboard cross athlete Ellie Soutter, aged 18.



Our thoughts are with her family and friends at this sad time.https://t.co/MyyHv2Kf2z pic.twitter.com/3LpQHqOhH4