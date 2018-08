Rafael Nadal enfrentará a David Ferrer en su debut en el US Open

Duelo español en la apertura del US Open. El último Grand Slam de la temporada se ha iniciado esta mañana y uno de los partidos más atractivos de la primera ronda será el que enfrente a Rafael Nadal con David Ferrer. El actual número 1 del ranking ATP se encontrará con su compatriota esta noche (7:15 p.m.) en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

"Jugaré en la central y contra Rafa, con el que he competido durante toda mi carrera. Es un regalo que me ha dado el tenis. Si hay alguien que me conoce en el circuito, es él y cuando le comenté que había decidido dejarlo en Toronto fue de los pocos que lo entendió", señaló Ferrer, número 148 del ranking.

El otrora Top 10 expresó que cuando se enteró que enfrentaría a Nadal, ambos se bromearon: "Nos hemos reído porque nos ha tocado juntos. Pero al final es un partido más en el que los dos queremos ganar. Claro que para mí es un partido más especial".

Finalmente, Ferrer, quien anunció que viene jugando sus últimos meses como tenista profesional a causa de una tediosa lesión en los tendones de Aquiles, indicó que "yo lo que quiero es ganar y saldré a intentar hacerlo. Es difícil disfrutar si no te sientes competitivo o con opciones. Si no das tu nivel, cuesta disfrutar", puntualizó.

EL DATO

Ferrer, en su momento, llegó a ser el número 3 del ranking ATP.