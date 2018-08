Stanislas Wawrinka y Victoria Azarenka participarán en el US Open 2018 con invitación

Andan con suerte. Stanislas Wawrinka y Victoria Azarenka, ex campeones del US Open (Abierto de Estados Unidos), jugarán la edición 2018 de este Grand Slam a pesar de no haber clasificado. ¿La razón? Se les ha otorgado invitaciones para el próximo torneo que se disputará en las instalaciones de Flushing Meadows del 27 de agosto al 9 de setiembre.

Los 'wild cards', como también se le conocen, le permitirán a Wawrinka ubicarse en el cuadro principal masculino de 128 jugadores, junto con los estadounidenses Tim Smyczek, Michael Mmoh y Noah Rubin.

Por el lado de las mujeres, la ganadora del Abierto de Estados Unidos en el 2004, Kuznetsova, y las dos veces finalista del Abierto de Estados Unidos, Azarenka, son las jugadoras de más alto perfil que han ganado comodines en el cuadro principal.

Junto a ellas, se unirán las nuevas estrellas y promesas del deporte blanco, Amanda Anisimova y Claire Liu.

EL DATO

Los vigentes campeones del US Open son Rafael Nadal (hombre) y Sloane Stephens (mujer).