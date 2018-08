¡Última hora! Fernando Alonso deja la Fórmula 1 después de 17 años [VIDEO]

Fernando Alonso hace unos instantes informó mediante sus cuentas principales en redes sociales que no va más en la Fórmula 1, ya que ahora tendrá unas nuevas metas después de haberse dado íntegro a la competencia de los autos profesionales por 17 largos años.

Durante todos estos años el piloto más grande de los últimos tiempos se vio con diversos campeonatos: En 2005 y 2006 en Renault. 2010, 2012 y 2013 cuando se vistió como Ferrari. El asturiano publicó en sus redes sociales una despedida abierta en forma de carta para todo el público que siempre lo motivó a seguir.

"Querida Fórmula 1 tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme. Hemos jugado juntos contra rivales increíbles. Has jugado conmigo y yo también aprendí a jugar contigo. Te he visto cambiar, unas veces para bien y otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido".

Hecho que es acompañado con un vídeo que demuestra los inicios del piloto como profesional, siendo un sacrificado y dedicado a la competencia desde un principio: "Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte", señaló dejando la incertidumbre de cuál será su próximo futuro profesional.