Novak Djokovic vs Kei Nishikori EN VIVO: Duelo por 'semis' del US Open

Novak Djokovic y Kei Nishikori se enfrentan este viernes 7 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora peruana) en una de las llaves de las semifinales del US Open. El parejo duelo será transmitido por la cadena ESPN, mientras que podrás seguir las incidencias, con videos al momento, en el punto a punto que te traerá Líbero.pe.

Novak Djokovic parece indestructible, pero tendrá una batalla complicada si quiere estar en la gran final del US Open 2018. El serbio de 31 años llega con un una imbatibilidad de 11 partido, ganando el ATP Cincinnati en el recorrido de estos partidos en mención y con el añadido de no haber cedido set alguno en las últimas dos rondas del presente torneo.

Hard fight under the lights.. much respect to @johnhmillman last night. See you guys at #semis #USOpen pic.twitter.com/gOwR6QMA4K