UFC: Nicco Montaño tildó de "celosa, mentirosa y matona" a Valentina Shevchenko

Valentina Shevchenko, peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC, recibió una dura respuesta de la estadounidense Nicco Montaño, quien iba a ser su oponente en el UFC 228, tras las declaraciones que hiciera la 'Bala' criticando su inesperado retiro -fue hozpitalizada por tener piedras en los riñones- de la excampeona de peso mosca a un día de llevarse a cabo el combate en el octágono del American Airlines Center en Dallas, Texas.

Como se recuerda, Valentina Shevchenko tenía programado enfrentarse a Nicco Montaño por el cinturón peso mosca en la batalla coestelar del UFC 228. Sin embargo, Montaño se ausentó en los pesajes previos a la pelea por problemas en los riñones. Ante esto, la 'Bala' había asegurado con anterioridad que la estadounidense presentaría una excusa para no presentarse en la jaula.

La opinión de Valentina Shevchenko, aparentemente, fue respaldad por el presidente de UFC, Dana White, quien decidió despojar del título a Nicco Montaño y le dio la oportunidad a la kirguisa que representa al Perú a esperar por un nuevo rival para pelear por este cinturón de la división peso mosca, que es la idea de la excampeona de Muay Thai.

Frente este panorama adverso, Nicco Montaño plantó cara a través de sus redes sociales y le dijo de todo a Valentina Shevchenko. La criticó por su falta de profesionalismo y la tildó de ser una "matona, mentirosa y celosa" por sus logros en sus años en el UFC.

"Quiero agradecer a todos mis partidarios continuos. Desafortunadamente es la primera vez que pierdo peso y esto significa la pérdida del título que me costó mucho en conseguir. Y si me preguntan si me parece que está decisión es exagerada, solo voy a recordarles que hubo muchos otros luchadores que no han sido castigados con tan enorme sanción. Lamentablemente, no soy uno de esos que traen mucho dinero a la compañía.

Había dejado de sudar temprano, mis riñones se habían apagado y tenía un desequilibrio de electrolitos. Mis niveles de sodio eran demasiado altos. Cuando llegué al hospital, el médico me recomendó que era mejor no pelear, ya que si hubiera esperado incluso 30 minutos más podría haber sufrido problemas cardíacos. Dicho esto, no tenía intención de abandonar la pelea. Me veía bien en los entrenamientos abiertos. Ha habido múltiples ocasiones en las que los atletas después del espectáculo TUF han tenido problemas metabólicos. Lleva un poco de tiempo recuperarse para alcanzar el peso adecuado. En mi caso fue eso con la acumulación de enfermedades y lesiones.

Había pedido la pelea (contra Valentina Shevchenko) para octubre. Sabiendo esto, dejé de lado los desafíos de otras peleadoras, que para mí son legítimas, y que también preguntaban por mi nombre. Sin embargo, le dieron a ella la opción de elegir la fecha para septiembre. Así que, sin otra opción y con el respaldo que tiene esta matona y mentirosa (Valentina) en Internet, me vi obligada a aceptar dicha fecha o sino ella iba a amenazarme con manchar mi imagen de todos modos.

Esta fue la única vez que firmé un contrato, por lo que las declaraciones que este ególatra (Valentina Shevchenko) ha dicho son completamente falsas y no están cerca de la verdad. Su idea de la realidad es muy descabellada, así que el hecho de que haya entrenado para mí 3 veces debe significar un par de cosas: 1) está obsesionada conmigo o 2) tiene demasiado tiempo libre. No solo ha sido irrespetuosa y celosa de mis logros. También me ha bloqueado en Instagram durante su primera pelea en 125, pero el hecho de que ella se enorgullece de patear a una persona mientras se someten a una cirugía y se les cortan los riñones ¡realmente demuestra lo que un artista marcial no debería ser!

Hice todo lo que pude para aumentar de peso en la cantidad de tiempo que se me ofreció, no tuve más remedio que hacerlo. Afortunadamente, tengo un documental hecho después de todo este proceso y pronto estará disponible para que todos puedan presenciarlo.

Cuando te encuentras atrapado entre una roca y un lugar difícil, mantienes a tus cimientos firmes y lo haces, y eso es precisamente lo que hago y continuaré haciendo.

El plan por el momento es poder vivir un estilo de vida saludable para la longevidad de mi carrera. Hasta que pueda adaptar con confianza mi cuerpo y camine con un peso más ligero. Seguiré haciendo todo lo que tenga que hacer siempre pensando que la vida es lo que más importa por encima de cualquier fundamento. No en malos términos como se ha venido diciendo.

Nunca he experimentado trabajar con un oponente (Valentina Shevchenko) que es tan desalmada e irrespetuosa. Solo garantizó que voy a regresar para recuperar mi cinturón ".

Atentamente, Nicco Montaño.

Valentina Shevchenko aún no se ha pronunciado por estas 'calientes' palabras de Nicco Montaño. La 'Bala' estuvo presenciando las peleas que se dieron el último sábado en el UFC 228.