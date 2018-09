Linda Lecca vs Raja Amasheh EN VIVO ONLINE BADEN TV por cinturón supermosca de la OMB

Linda Lecca y Raja Amasheh se enfrentarán este viernes 14 de septiembre (11.00 a.m. - hora peruana; 6.00 p.m. hora alemana / EN VIVO ONLINE vía BADEN TV) en el ring del Palazzo de Karlsruhe, Alemania, por el cinturón femenino de la división peso supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Me siento muy contenta por la gran posibilidad que se me presentó de combatir en Europa contra la actual campeona Mundial de la OMB Raja Amasheh de la categoría Súper Mosca", escribió Linda Lecca a través de su cuenta de Twitter.

me siento muy contenta por esta gran posibilidad que se me presento de combatir en Europa contra actual la Campeona Mundial de la OMB Raja Amasheh de la categoría SuperMosca , la pelea se realizara en Alemania este 14 de Septiembre pic.twitter.com/68zqYWYdFc — Linda Lecca (@LindaLecca) 13 de agosto de 2018

La OMB decidió darle a Linda Lecca la posibilidad de retar a la campeona alemana, Raja Amasheh, que en marzo se alzó con la corona al imponerse por decisión unánime a la japonesa Tamao Ozawa. La peruana espera salir con el cinturón en sus manos luego de haber perdido la corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de pesos supermosca, ante la mexicana Maribel Ramírez, el 19 de mayo en Lima.

"Esta derrota que he tenido la vez pasada me ha dado más ganas para salir con todo", expresó Linda Lecca a la agencia EFE.

Sobre la posibilidad de superar en número de títulos a Kina Malpartida, la otra gran figura del boxeo femenino de Perú, ya retirada, Linda Lecca reconoció que ella "fue una gran campeona" pero que su gran meta es superarse a sí misma.

"Soy una boxeadora que me gusta trabajar técnicamente, pero también me gusta ser agresiva. No soy siempre la misma. Trato de plantear de manera diferente mis estrategias, dependiendo de mi rival. De por sí que tengo mucho corazón y soy muy guerrera", explicó Linda Lecca.

THIS FRIDAY: WBO Jr. Bantamweight Female World Champion Raja Amasheh 🇩🇪 battles Linda Lecca 🇵🇪 in Germany @ Palazzohalle, Karlsruhe for the title. Also WBO European Flyweight Champion Mirco Martin will be in action. pic.twitter.com/Br6wQG2Sat — WBO (@WorldBoxingOrg) 10 de septiembre de 2018

Así ha peleado Linda Lecca desde que con 6 años comenzó a dar sus primeros golpes, alentada por toda una familia de tradición pugilística, en la que hubo boxeadores aficionados como su abuelo, sus primos y su padre, con el que se sentaba frente a la televisión a ver combates de Mike Tyson y Mohamed Ali, sus dos grandes referentes.

Ahora, a sus 30 años, Lecca reconoció que se siente "más sólida como boxeadora, con más experiencia, confiada, segura y técnica", capaz de combinar más golpes.

"El boxeo ha cambiado mi vida. Me ha hecho una mujer cien por cien segura, responsable, disciplinada. No solo soy boxeadora. También estudio, trabajo y soy ama de casa", apuntó Linda Lecca.

HORARIO: LINDA LECCA VS. RAJA AMASHEH

Perú: 11.00 a.m.

Alemania: 6.00 p.m.

México: 12.00 m.

Ecuador: 11.00 a.m.

Colombia: 11.00 a.m.

Estados Unidos: 11.00 a.m.

Chile: 1.00 p.m.

Argentina: 1.00 p.m.

Bolivia: 12.00 m.

Venezuela: 12.00 m.

CANAL: LINDA LECCA VS. RAJA AMASHEH

La transmisión y cobertura de la pelea entre Linda Lecca y Raja Amasheh estará a cargo del canal alemán BADEN TV.