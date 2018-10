McGregror vs Khabib: ex jugador realiza peculiar apuesta por si Conor es noqueado en la pelea

Esta noche el Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov concita la atención del mundo, en la previa de la pelea estelar del UFC 229. Miles de personas seguirán el combate y las apuestas están a la orden del día. Una de ellas la realizó el ex jugador de fútbol americano, quien hizo una insólita proposición en redes sociales.



Se trata de Marcellus Wiley, un ala defensiva ya retirado y que jugó en la NFL durante 10 años. En la víspera, él lanzó una apuesta a sus seguidores si Conor McGregor es noqueado por Khabib Nurmagomedov.

"Si Conor McGregor es noqueado por Khabib en #UFC229 voy a dar a todos los que twittean esta copia de mi libro "Never Call"", publicó en redes sociales.

If Conor McGregor gets KNOCKED OUT by Khabib in #UFC229 I’ll give everyone who RETWEETS this a copy of my book “Never Shut Up” https://t.co/AwrOBbOfLs… pic.twitter.com/lxj7Q9SIMy