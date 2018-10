UFC confirma "Jon Jones vs Alexander Gustaffson 2" para fines del 2018

Jon Jones y Alexander Gustafsson volverán a enfrentarse una vez más en la jaula del UFC. La cadena ESPN de los Estados Unidos confirmó que ambos tendrán su tan espera revancha en la cartelera estelar del UFC 232, a realizarse el próximo sábado 32 de diciembre en el T-Mobile Arenas de Las Vegas. El combate será por el título vacante de 205 libras (93 Kilos).

Según el informe del miércoles del Ariel Helwani de ESPN. La pelea será disputada por el título vacante de UFC de 205 libras, que será despojado del actual campeón de dos divisiones, Daniel Cormier, en el momento en que Jon Jones y Alexander Gustafsson ingresen a la jaula.

Jon Jones, de 31 años de edad, recibió recientemente una suspensión retroactiva de USADA por 15 meses, lo que le otorgó el derecho a ser reincorporado a fines de este mes. El presidente de UFC, Dana White, había afirmado previamente que 'Bones' no regresaría al octágono en 2018 y "no estaba en condiciones de pelear" para ser considerado como una opción de último minuto para encabezar UFC 230 en Nueva York el 3 de noviembre.

Breaking: Jon Jones vs. Alexander Gustafsson 2 is set for UFC 232 on Dec. 29 in Las Vegas. More: pic.twitter.com/sB49isFzFZ — Ariel Helwani (@arielhelwani) 10 de octubre de 2018

Pese a la victoria sobre Daniel Cormier, Jon Jones fue despojado del cinturón semipesado por tercera vez al dar positivo en la prueba antidopaje: metabolitos de un esteroide prohibido. La USADA lo suspendió por un año.

A raíz de la reducción de su suspensión más reciente de la USADA, Jon Jones le dijo a ESPN "que no tenía ningún interés en una pelea de trilogía contra Cormier ni que estaría pasando al peso pesado".

Su pelea en UFC 232 con Gustafsson (18-4) es una revancha de su clásico de cinco asaltos en UFC 165 que se llevó a cabo el 2013 en Toronto, Canadá, donde Jon Jones ganó por decisión unánime y retuvo su título.

Alexander Gustafsson, de 31 años, se retiró de una pelea programada en UFC 227 en agosto debido a una lesión no revelada y no ha peleado desde una victoria por nocaut técnico en el quinto asalto sobre Glover Teixeira en mayo de 2017.

Por el momento, así va el main card del UFC 232:

Jon Jones vs. Alexander Gustafsson: por el cinturón semipesado de UFC

Cris Cyborg (c) vs. Amanda Nunes: por el cinturón peso pluma femenino de UFC

Ilir Latifi vs. Corey Anderson: peso semipesado

B.J. Penn vs. Ryan Hall: peso ligero

Michael Chiesa vs. Carlos Condit: peso welter