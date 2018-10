NBA EN VIVO: Programación de la primera fecha con LeBron James y Stephen Curry [GUÍA TV]

La NBA se ha dado inicio en la etapa regular y la expectativa es cada vez más creciente por el movimiento de estrellas que hubo durante la pretemporada. En la tarde de ayer se iniciaron algunos duelos y acá te traemos el recuento de los resultados, además de los interesantes duelos que se avecinan.

Los Boston Celtics, liderados por Kyrie Irving, vencieron en casa al Philadelphia Sixers con un contundente 105-87. Jayson Tatum brilló en el TD Garden con los 23 puntos anotados (3 asistencias y 9 rebotes) y con ello toman ventaja en la Conferencia Este. De la misma forma, en el Oeste también se dio inicio al torneo.

Golden State Warriors, campeón de la última temporada, no tuvo problemas al vencer a Oklahoma City Thunder, que no contó con Russell Westbrook por lesión. Kevin Durant y Stephen Curry se despacharon con el marcador de 108-100 en este primer partido por la NBA. De la misma forma, son varios los encuentros restantes y acá te dejamos la lista.

Miss last night's matchup? Catch some of the best moments right here 👇 #JBLxGSW pic.twitter.com/WU5wnjeFc7 — Golden State Warriors (@warriors) 17 de octubre de 2018

El partidazo de la jornada de hoy lo protagonizarán los Houston Rockets, con James Harden, ante New Orleans Pelicans, que contará con Anthony Davis (7:00 p.m. hora peruana vía ESPN). Además, Kawhi Leonard debutará con los Toronto Raptors ante los Cleveland Cavaliers (6:30 p.m. hora peruana).

Se acabó la espera...¡VUELVE LA #NBAxESPN! Inicia la temporada y esta noche, tendremos dos duelos apasionantes por la pantalla de ESPN 3: los Rockets vs. los Pelicans y los Suns ante los Mavericks. ¿Te los pensás perder? pic.twitter.com/1yukZHfsFx — SportsCenter (@SC_ESPN) 17 de octubre de 2018

Por otro lado, el esperado debut de LeBron James con los Los Angeles Lakers será este jueves 18 de octubre, de visita, ante los Portland Trail Blazers. 'The King' busca volver a lo más alto de la NBA de la mano del histórico Lakers, aunque sabe que los rivales no le dejarán el camino fáciles.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 1 DE LA NBA EN VIVO ONLINE

Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks (6:00 p.m. hora peruana)

Detroit Pistons vs Brooklyn Nets (6:00 p.m. hora peruana)

Indiana Pacers vs Memphis Grizzlies (6:00 p.m. hora peruana)

Orlando Magic vs Miami Heat (6:00 p.m. hora peruana)

New York Knicks vs Atlanta Hawks (6:30 p.m. hora peruana)

Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers (6:30 p.m. hora peruana)

Houston Rockets vs New Orleans Pelicans (7:00 p.m. hora peruana)

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves (7:30 p.m. hora peruana)

Sacramento Kings vs Utah Jazz (9:00 p.m. hora peruana)

Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets (9:30 p.m. hora peruana)

Phoenix Suns vs Dallas Mavericks (9:30 p.m. hora peruana)

JUEVES 18 DE OCTUBRE

Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls (7:00 p.m. hora peruana)

Washington Wizards vs Miami Heat (7:00 p.m. hora peruana)

Portland Trail Blazers vs Los Angeles Lakers (9:30 p.m. hora peruana)