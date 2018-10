Saúl 'Canelo' Álvarez le pide la revancha a Floyd Mayweather: "Probemos quién es el mejor"

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano campeón de peso super mediano, vive un momento especial tras su victoria sobre el kazajo Gennady Golovkin y, ahora, pone la mira a una posible revancha contra el estadounidense Floyd Mayweather, el único rival que lo ha derrota en su carrera sobre el ring.

"Mira, eso es algo que me encantaría. Si él (Floyd Mayweather) quiere regresar y todavía está motivado para hacerlo, tendría que hacerlo bien. Debería hacerlo bien y darme la oportunidad de tener esa revancha y demostrar quién es mejor", dijo Saúl 'Canelo' Álvarez a 'Sports Illustrated'.

Aquel 14 de diciembre de 2013, un joven Saúl 'Canelo' Álvarez buscó acabar con la racha de triunfos frente a Floyd Mayweather. Sin embargo, el mexicano se vio ampliamente superado por el nivel de 'Money', quien obtuvo el triunfo por decisión mayoritaria tras 12 reñidos asaltos

"En esa primera pelea, la experiencia me ganó, ya que era joven. No tengo mucho más que decir salvo que su experiencia me derrotó y que él (Floyd Mayweather) es un gran boxeador. Me encantaría tener la oportunidad de probarme a mí mismo en este momento de mi carrera frente a él. Creo que sería muy diferente y si está dispuesto a regresar, me encantaría tener esa revancha y así mostrar a la gente quién es realmente el mejor", agregó.

Cabe mencionar que Saúl 'Canelo' Álvarez firmó un contrato para pelear 11 veces en los próximos cinco años y cobrará 365 millones, según ha revelado su representante Óscar De La Hoya. Su primer combate será justamente el 15 de diciembre ante el británico Rocky Fielding por el título del peso super mediano de la WBA.

Floyd Mayweather, por su parte, viene de vencer al irlandés Conor McGregor y, ahora, posiblemente baraja dos futuro enfrentamientos contra el filipino Manny Pacquiao y el ruso Khabib Nurmagomedov, vigente campeón de peso ligero de UFC.