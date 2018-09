Saúl 'Canelo' Álvarez-Gennady Golovkin, la quinta pelea que más recaudó en el boxeo

Saúl 'Canelo' Álvarez vuelve a meterse en el "top 5" de las taquillas más millonarias de la historia del boxeo mundial tras su combate contra Gennady Golovkin, la cual ganó por decisión mayoritaria tras 12 asaltos, donde se coronó campeón de los títulos AMB (Súper), CMB, IBO, The Ring vacante y el lineal vacante en peso mediano el pasado sábado 15 de septiembre en el T-Mobile Area de Las Vegas, Estados Unidos.

De acuerdo a la información oficial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial (AMB), la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez Y Gennady Golovkin recaudó un total de 125 millones de dólares y, de esta manera, se convirtió en la quinto combate que más ganancias haya registrado en el boxeo internacional, ranking que lideran Floyd Mayweather y Manny Pacquiao (2015).

Los ingresos más importantes se dieron por la venta del PPV (Pague Por VER): 1,1 millón (84,95 dólares se pagó por el mínimo, y un máximo de 95,95 por verlo en alta definición (HD). Aquello generó ganancias de 94 millones de dólares. Asimismo, se sumaron los 23,5 millones de dólares por los ingresos de la venta de entradas, que fue superior a las 16 mil personas que fueron a apoyar a Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ambos ingresos sumarían 117,5 millones de dólares, a los que habría que añadirle otros correspondientes al pago por el evento en línea, de entradas por circuito cerrado, de boletos para apreciar en el cine, memorabilia, streaming, mercancía, patrocinadores y derechos internacionales, entre otros. Con esto, la suma de dinero del Saúl 'Canelo' Álvarez-Gennady Golovkin llegaría a los 125 millones de dólares generados el año pasado, en la primera.

Sin embargo, estos números están muy lejos de los 600 millones de dólares que recaudó la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao (2015), la cual habría una revancha para diciembre de este mismo año; los 500 millones del mismo 'Money' contra el irlandés Conor McGregor, que fue denominada como la 'Batalla de los Millones'.

A continuación, así quedó el ranking "Top 5" de las batallas con más recaudación en la historia del boxeo mundial.

1. Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao (2015): 600 millones de dólares.

2. Floyd Mayweather Jr. vs. Conor McGregor (2017): 500 millones de dólares.

3. Floyd Mayweather Jr. vs. Saúl 'Canelo' Álvarez (2013): 150 millones de dólares.

4. Floyd Mayweather Jr. vs. Óscar De La Hoya (2007): 136 millones de dólares

5. Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Gennady Golovkin (2018): 125 millones de dólares.